Известный бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), более известный как муж Наташи Королевой, удивил необычным образом

На своей странице в Инстаграм он опубликовал несколько историй со своего мероприятия, передает Politeka.net. Как известно, Тарзан проводит караоке-вечеринки, на которых собираются люди, которые любят веселиться и петь песни. Сам артист организовывает и ведет программу и исполняет песни.

На сторис запечатлен момент, когда Тарзан выступал перед публикой. Он выбрал для исполнения песню «Лондон-Париж». Стоит отметить, что особого внимания заслуживает наряд Тарзана. Он надел молодежные джинсы, которые спустил, засветив свой торс. Сверху 50-летний стриптизер надел кофту на голое тело, через которую прекрасно просматривались его мышцы. Смотря на его выступление, сразу становится понятным, за что его любит Наташа Королева.

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«Вот это талант», - подписала одну из историй фанатка.

Ранее мы писали, что бесстыжий Тарзан забрался на дерево ради необычного кадра. Спортсмен позировал в легкой рубашке, которая развивалась по ветру. Крой одежды позволял полюбоваться мускулами стриптизера.

Как известно, Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Они воспитывают сына Архипа.

Напомним, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан разделся и показал Наташе Королевой настоящее блаженство: "Не ревнуй".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан показал, как хорошо ему с другом на природе: "Даже встал...".