Українцям розповіли, чого варто чекати при девальвація гривні до 30 UAH/USD

За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, ситуаційно такий курс гривні вигідний Мінфіну для виконання плану за доходами, але сильна девальвація в подальшому призведе до падіння економіки і створить проблеми для доходів держбюджету в наступному році, пише Фокус.

Економіст прогнозує, що в кінцевому підсумку вигоду від девальвації отримають олігархи-експортери, особливо у сировинних галузях.

Наголошується, що на осінь закладалося плавне ослаблення курсу гривні до 28–29 UAH/USD.

"Схоже, що цього рівня гривня досягне набагато раніше. Але чи буде курс вище, залежить від показників зовнішньої торгівлі, ситуації з виплатами зовнішнього боргу і можливими податковими новаціями, монетарної стратегії Нацбанку", - йдеться в матеріалі.

Зазначимо, даними про НБУ курс валют в Україні 31 липня почне жорстко наступ на гривню, яка буде змушена рятуватися втечею.

Курс валют від Нацрегулятора на 31 липня:

100 доларів 2769,13 грн;

100 євро — 3254,7 грн.

30 липня безготівковий курс долара підняли на 5 копійок, і він закінчив день на 27,67-27,70 грн/$. Готівковий ринок рушив у протилежний бік. Середній курс "американця" на продажу опустився на 3 копійки - до 27,73-27,85 грн/$. А на викуп ціни не змінилися - 27,45-27,60 грн/$.

Зазначимо, згідно з прогнозами уряду, в наступному році середній курс долара сотсавит 29,1 гривень. При цьому раніше очікувалося курс у 29,7 гривень.

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