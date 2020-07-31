Українцям розповіли, чого варто чекати при девальвація гривні до 30 UAH/USD
За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, ситуаційно такий курс гривні вигідний Мінфіну для виконання плану за доходами, але сильна девальвація в подальшому призведе до падіння економіки і створить проблеми для доходів держбюджету в наступному році, пише Фокус.
Економіст прогнозує, що в кінцевому підсумку вигоду від девальвації отримають олігархи-експортери, особливо у сировинних галузях.
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Наголошується, що на осінь закладалося плавне ослаблення курсу гривні до 28–29 UAH/USD.
"Схоже, що цього рівня гривня досягне набагато раніше. Але чи буде курс вище, залежить від показників зовнішньої торгівлі, ситуації з виплатами зовнішнього боргу і можливими податковими новаціями, монетарної стратегії Нацбанку", - йдеться в матеріалі.
Зазначимо, даними про НБУ курс валют в Україні 31 липня почне жорстко наступ на гривню, яка буде змушена рятуватися втечею.
Курс валют від Нацрегулятора на 31 липня:
100 доларів 2769,13 грн;
100 євро — 3254,7 грн.
30 липня безготівковий курс долара підняли на 5 копійок, і він закінчив день на 27,67-27,70 грн/$. Готівковий ринок рушив у протилежний бік. Середній курс "американця" на продажу опустився на 3 копійки - до 27,73-27,85 грн/$. А на викуп ціни не змінилися - 27,45-27,60 грн/$.
Зазначимо, згідно з прогнозами уряду, в наступному році середній курс долара сотсавит 29,1 гривень. При цьому раніше очікувалося курс у 29,7 гривень.
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