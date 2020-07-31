Украинцам рассказали, чего стоит ждать при девальвация гривны до 30 UAH/USD

По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, ситуационно такой курс гривны выгоден Минфину для выполнения плана по доходам, но сильная девальвация в дальнейшем приведет к падению экономики и создаст проблемы для доходов госбюджета в следующем году, пишет Фокус.

Экономист прогнозирует, что в конечном итоге выгоду от девальвации получат олигархи-экспортеры, особенно в сырьевых отраслях.

Отмечается, что на осень закладывалось плавное ослабление курса гривны до 28–29 UAH/USD.

"Похоже, что этого уровня гривна достигнет намного раньше. Но будет ли курс выше, зависит от показателей внешней торговли, ситуации с выплатами внешнего долга и возможными налоговыми новациями, монетарной стратегии Нацбанка", - говорится в материале.

Отметим, про данным НБУ курс валют в Украине 31 июля начнет жестко наступление на гривну, которая будет вынуждена спасаться бегством.

Курс валют от Нацрегулятора на 31 июля:

100 долларов — 2769,13 грн;

100 евро — 3254,7 грн.

30 июля безналичный курс доллара приподняли на 5 копеек, и он закончил день на 27,67-27,70 грн/$. Наличный рынок сдвинулся в противоположную сторону. Средний курс "американца" на продаже опустился на 3 копейки - до 27,73-27,85 грн/$. А на выкупе цены не изменились - 27,45-27,60 грн/$.

Отметим, согласно прогнозам правительства, в следующем году средний курс доллара сотсавит 29,1 гривен. При этом ранее ожидался курс в 29,7 гривен.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

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