Легендарна американська актриса Памела Андерсон блиснула бездоганною фігурою, застигнувши в гарячій позі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Я була болісно соромливою дівчиною, не впевненою в тому, як виглядаю. Я відчувала, що мене ніхто не любить — це було жахливе відчуття. Я пішла на ризик і знялася в журналі для дорослих», — йдеться в повідомленні.
Андерсон зізналася, що їй вдалося перебороти свій страх і звільнитися від нього. Але іноді старі спогади беруть гору, але впоратися з ними красуні допомагають медитації й спеціальні ритуали.
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Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Андерсон позує абсолютно без білизни, застигнувши в гарячій позі, яку високо оцінили її шанувальники. Вони активно лайкали знімок, хоча і не зважилися коментувати його.
До цього ми розповідали, що зірка чоловічих журналів Памела Андерсон здивувала шанувальників фотографією з повсякденного життя
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких з'явилася в розкішному комбінезоні по фігурці. Памела наділу шпильки, які лише підкреслили фігурку 53-річної красуні. Враховуючи, що зазвичай модель публікує архівні фото зі зйомок, ці кадри стали рідкісним явищем на сторінці зірки.
Нагадаємо, що спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу: "Імператриця".
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