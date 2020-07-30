Легендарна американська актриса Памела Андерсон блиснула бездоганною фігурою, застигнувши в гарячій позі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я була болісно соромливою дівчиною, не впевненою в тому, як виглядаю. Я відчувала, що мене ніхто не любить — це було жахливе відчуття. Я пішла на ризик і знялася в журналі для дорослих», — йдеться в повідомленні.

Андерсон зізналася, що їй вдалося перебороти свій страх і звільнитися від нього. Але іноді старі спогади беруть гору, але впоратися з ними красуні допомагають медитації й спеціальні ритуали.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Андерсон позує абсолютно без білизни, застигнувши в гарячій позі, яку високо оцінили її шанувальники. Вони активно лайкали знімок, хоча і не зважилися коментувати його.

До цього ми розповідали, що зірка чоловічих журналів Памела Андерсон здивувала шанувальників фотографією з повсякденного життя

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких з'явилася в розкішному комбінезоні по фігурці. Памела наділу шпильки, які лише підкреслили фігурку 53-річної красуні. Враховуючи, що зазвичай модель публікує архівні фото зі зйомок, ці кадри стали рідкісним явищем на сторінці зірки.

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