Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о будущей трансляции

На фото Андерсон позирует в большой кровати среди подушек и простыней. Памела была совсем без одежды, а волосы оставила распущенными. На первом фото красотка просто лежала, показывая упругий орешек. На втором снимке звезду сняли более крупно и можно наслаждаться идеальными изгибами модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В прямом эфире завтра (каждый понедельник) в 11.20 PTS. Однажды все это будет иметь смысл", - написала Андерсон.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Я Борат. Я люблю тебя, Памела Андерсон", "Ты такая красивая. Я хочу встретить тебя когда-нибудь реально", "Счастливого воскресенья", "Лучшая и удивительно красивая. Вы вечная красота и легенда", "Андерсон, всегда истинное и красивое вдохновение", "Это ореол вокруг твоей добычи? Хорошо, я поддерживаю это", "Дай мне знать, когда ты рядом", "Позавидуют 20-летние", "Отрыв башки".

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала себя, порадовав фанатов.

На фото Памела позировала в босоножках, прозрачном платье и светлом белье. Красотка улыбалась, пока стояла возле бассейна. Уже на втором снимке Андерсон была в пальто с большим разрезом, из-под которого выглядывала нога. В наряде было и большое декольте, из которого выпирала пышная грудь красотки.

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