Известная модель Памела Андерсон показала смелый, похваставшись формами

На фото Памела позирует в коротком платье и кожаных сапогах. Красотка сидела в автомобиле, выставив одну ногу за ее пределы. Белокурая красавица спустила бретельку, чтобы показать отсутствие белья и сделать фото максимально жарким. Волосы Андерсон оставила распущенными и они были растрепанными, а сама смотрела в объектив камеры. Звезду снимали снизу, поэтому можно оценить не только формы красавицы, но и идеальные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Разрывает сердца, императрица".

Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон продолжает радовать поклонников яркими снимками в бикини.

У себя в Инстаграм модель опубликовала очередное архивное фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Красотка была одета в купальник. Судя по всему, она находилась на пляже, так как полностью была испачкана в песке.

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала смелый образ и рассказала о видах.





На фото Памела позирует в белом купальнике, который ничего не прикрывал на спине и состоял из веревочек. Красотка соблазнительно выгнулась, позируя на фоне моря возле дерева.

Напомним, Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон опустилась на колени и показала свою нежность

Также Politeka сообщала, что белокурая Памела Андерсон без лифчика свела с ума не только взглядом



