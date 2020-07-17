Известная модель Памела Андерсон показала смелый, похваставшись формами
На фото Памела позирует в коротком платье и кожаных сапогах. Красотка сидела в автомобиле, выставив одну ногу за ее пределы. Белокурая красавица спустила бретельку, чтобы показать отсутствие белья и сделать фото максимально жарким. Волосы Андерсон оставила распущенными и они были растрепанными, а сама смотрела в объектив камеры. Звезду снимали снизу, поэтому можно оценить не только формы красавицы, но и идеальные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Разрывает сердца, императрица".
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Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон продолжает радовать поклонников яркими снимками в бикини.
У себя в Инстаграм модель опубликовала очередное архивное фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Красотка была одета в купальник. Судя по всему, она находилась на пляже, так как полностью была испачкана в песке.
Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала смелый образ и рассказала о видах.
На фото Памела позирует в белом купальнике, который ничего не прикрывал на спине и состоял из веревочек. Красотка соблазнительно выгнулась, позируя на фоне моря возле дерева.
Напомним, Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон опустилась на колени и показала свою нежность
Также Politeka сообщала, что белокурая Памела Андерсон без лифчика свела с ума не только взглядом