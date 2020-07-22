Актриса и модель Playboy 53-летняя Памела Андерсон похвасталась новым снимком

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Знаменитая красотка не стыдится показывать свои соблазнительные формы и часто публикует весьма откровенные фото. На этот раз Памела Андерсон ограничилась портретом, который тем не менее также вызвал волну восторга в сети.

«Все для любви 🌸», - коротко подписала снимок модель.

На архвном фото Андерсон позирует с пышной белокурой шевелюрой. Модель смотрит в кадр слегка приоткрыв рот, а рукой касается щеки.

«Ты выглядишь потрясающе», «Красота», «Легенда», «Все для тебя», "Великолепная", - пишут в комментариях.

Отметим, в начале этого года 52-летняя Памела Андерсон сильно удивила общественность, когда тайно вышла замуж за своего старого друга, 74-летнего продюсера Джона Питерса. Брак этот, впрочем, продлился совсем недолго — через 12 дней после торжества Памела и Джон расстались. Но, несмотря на скоротечный и неудачный брак, модель признается, что еще хотела бы выйти замуж.

«Еще один раз. Пожалуйста, Боже, всего один раз. Только один!» - говорила она в интервью The New York Times.

Напомним, соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу.

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, не оставив мужчин равнодушными.

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов.