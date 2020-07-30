Красуня показала все, що може

Французька модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою у світі, блиснула ідеальними формами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Красуня розляглася в блакитному купальнику на дивані, демонструючи апетитні вигини на камеру. На тлі видніється ідеальна зелена гора і басейн. Фотографію Блондо ніяк не підписала, проте попри це, шанувальники знаменитості прийшли в захват.

«Фурія», «Чудовий вид», «фантастика», «божественні форми», «магічний знімок. Не можна намилуватися», «чудо жінка», «бамбіна», «дуже мило. Крута», «розкішна крихта», — пишуть вони.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася кумедними домашніми фото з мокрою головою.

Модель опублікувала серію знімків, на яких вона позує перед камерою в домашньому вбранні й з мокрою головою. Ймовірно, «фотосесію» дівчина влаштувала відразу після душу. Напевно, Блондо занудьгувала на карантині й вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні забавні пики й всіляко розважає глядачів.

У свої 19 років Тілан продовжує модельну кар'єру, яка почалася для неї ще в ранньому дитинстві. Зазначимо, що з самої красивої дівчинки вона перетворилася в одну з найкрасивіших дівчат на світі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо подратувала зухвалим чином в розстебнутій сорочці: сміливе фото.

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