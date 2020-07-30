Популярна українська виконавиця Мішель Андраде похвалилася красою в новому ніжному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Яка ж крута була поїздка в Одесу! Поїхали ми разом з Наташею Горовий ❤️ І як звичайно, у нас є всього лише один день, так! Але яким видався цей день..! Всього лише пару годин на те, щоб прийняти душ, поїсти (обов'язково) і почати готуватися до заходу! На морі, як ви зрозуміли, часу не залишилося😁 Але це не важливо.. Адже ввечері ми прийшли підтримувати прекрасну дівчину, яка зібрала навколо себе неймовірно красивих людей!» йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост Андраде супроводжувала знімками в жовтому платті, в якому елегантно позувала на камеру.

«Ми ж дівчата! Повинні балувати себе!» — підкреслюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що шанувальники Андраде звернули увагу на неймовірну красу кумира, засипавши співачку компліментами.

«Вау, красуня», «Красуня і розумниця, мила і працьовита ! Удачі тобі у всіх твоїх справах і починаннях», «небезпечна й гарна до неможливості», — пишуть вони.

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