Дочь украинского продюсера Алексея Потапенка (Потапа) Наташка Горовая показала, как развлекается на воде

На кадрах девушка была в купальном костюме, позируя на доске для серфинга. Наташка плыла на ней, пока ее тащил катер. На фоне можно услышать голос матери, которая говорила: "Ох, Наташа, улыбнись на камеру". Горовая держалась на доске уверенно и была сконцентрирована на развлечениях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Осторожней".

Ранее мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая устроила игрища на воде и поразила невероятной фигурой.

«Получилось!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Горовая в купальнике стала на доску для серфинга и старалась проехаться на ней.

Ранее мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

Так, Горовая позирует во время отдыха на море в купальнике, который элегантно подчеркивает формы звезды. В руках девушка держит напиток и сигарету. Фотографию она решила никак не комментировать.

Уточним, что, несмотря на роскошные формы, поклонники Горовой не смогли что-либо сказать, ведь снимок она выбросила у себя в Сторис.

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