Відома модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret показала себе в сміливих ракурсах

На фото красуня була шортах і чорному топі. Образ Олівейра доповнила леопардовою сумочкою, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Жизель позувала для фото, задирала шортики, вигиналася, щоб зробити знімки максимально гарячими. На фото можна побачити не тільки ідеальну фігуру дівчини, але і її природну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Якщо б я бачив, як ти йдеш по Лос-Анджелесу, і виглядаєш такою казковою, я б закричав перед усіма", "Чудово, дякую, що дали ці прекрасні фото", "Я думаю, що я бачив краще. Просто коли я не міг любити тебе сильніше. Ви розмістили цю фотографію і моя щелепа впала на підлогу. Ти символ краси", "Рибка", "Карколомна мила прекрасна жінка".

Раніше ми повідомляли, Ангел бренду Victoria’s Secret Жизель Олівейра блиснула ідеальною фігурою в облягаючому білому вбранні без білизни.

Так, красуня позує в елегантному білому вбранні без білизни, з-під якої видніється зайве. Сама модель приймає різні пози, демонструючи пружні форми і елегантну красу. Доповнювали образ зірки ефектний макіяж і поясок на поясі.

Нагадаємо, розкута брюнетка з Victoria’s Secret знялася без білизни, прикривши груди руками

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А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра з Victoria’s Secret ефектно підкреслила груди в блискучому вбранні



