Бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда Victoria’s Secret, похвасталась идеальным видом без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не торопитесь отмечать в комментариях свою любимую или не любимую компанию, которая помогает женщинам и транс-женщинам по всему миру», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Оливейра позирует без белья, прикрыв пикантные места рукой. Особой красоты снимку добавило то, что он был сделан в черно-белом стиле.

«Божественные изгибы», «это чертовски красиво», «милая», «почему ты так красиво выглядишь всегда..это так завораживает и пугает одновременно», «вау», «ты идеал! Знай об этом», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret сверкнула кадрами из повседневной жизни. Как можно заметить, красотка предпочитает в обыденные дни носить спортивные штаны с коротким топом. Он идеально подчеркнул роскошные изгибы знаменитости.

Как можно заметить, популярная модель позировала абсолютно без мейк-апа, что сделала снимок особенно нежным. Обычно красотка попадает в кадр уже "в полной боевой готовности", а здесь она просто позировала на траве, наслаждаясь летом.

Напомним, что яркая Жизель Оливейра поиграла красотой в неприличном костюме: "Спелая клубничка".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в мини-бикини пошалила на пляже: "Держите челюсти!".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра разлеглась на полу ради пикантного фото.