Бразильская супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret сверкнула идеальными изгибами в тесном наряде телесного цвета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в облегающем наряде, демонстрируя изумительные позы и роскошную красоту. Модель не стесняется демонстрировать свои внушительные формы, о чем говорит происходящее на камеру.

«Как из моих снов сошла», «горячая до невозможности. Представить невозможно, где такую красоту нашли», «спелая ягодка! Повезло же кому-то», «о мой бог, что я только что увидел — как можно быть такой красивой», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Жизель Оливейра сверкнула безупречными формами.

Красотка поделилась снимком в розовом наряде. Оливейра позировала в крохотном свитере с объемными рукавами и шортиках.

Знаменитость решила покружиться перед камерой, чтобы на нее попали самые аппетитные места ее тела.

Кокетливая модель решила расстегнуть кофточку, сверкнул невероятным бельем, которые напоминают железные полукольца от лифчика. При этом элегантные объемы Оливейры были словно обнаженные.

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