Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе, порадовав фанатов

На фото красотка была в босоножках, черной юбке и топе. Образ Жизель дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках. Оливейра стояла у стены, а рукой потянула за юбку, показывая идеальные ножки и делая снимок довольно жарким. На втором фото уже звезду снимали ближе, поэтому оценить сочные изгибы можно без труда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя прекрасная любовь", "Чудесная", "Огненная", "Ты выглядишь потрясающе", "Так великолепно. Этот наряд выглядит красиво на вас", "Вышло сочнее сочного", "О, моя королева", "Я застрял, наблюдая, как убегает твоя "Виктория Сикрет", "Какой человек не был бы у тебя, он счастливчик", "Обжигающая красота", "Божественное существо".

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой в тесном наряде.

Так, красотка позирует в тесном наряде, эффектно придерживая упругие формы. На других кадрах знаменитость стоит уже спиной на камеру, демонстрируя идеальный вид сзади. Дополняли образ красотки элегантные очки и красивые серьги.

Напомним, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала позами в эффектном мини

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала натуральной красотой в коротком топе

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret вышла на прогулку в лосинах до пупка



