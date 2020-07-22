Красотка на все 100

Бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в тесном наряде, эффектно придерживая упругие формы. На других кадрах знаменитость стоит уже спиной на камеру, демонстрируя идеальный вид сзади. Дополняли образ красотки элегантные очки и красивые серьги.

Также знаменитость поделилась снимком, где позирует полубоком, показав на камеру все, чем ее наградила природа.

«Это слишком горячо», «невозможно смотреть! Такая красота», «это загляденье», «горяча и красива», «первое фото — улет просто», «дикая амазонка! Необузданная», «красота, слов нет!», «ты невероятная красавица, знаешь об этом?», — пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что популярная бразильская модель Жизель Оливейра, которая стала известной после участия в показах Victoria’s Secret, показала, как выглядит в повседневной жизни.

Свежее фото с прогулки в парке Жизель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в серые спортивные штаны и короткий желтый топ. Наряд подчеркнул пышные прелести модели.

Напомним, что яркая Жизель Оливейра поиграла красотой в неприличном костюме: "Спелая клубничка".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в мини-бикини пошалила на пляже: "Держите челюсти!".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра разлеглась на полу ради пикантного фото.