Бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой в тесном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в тесном наряде, эффектно придерживая упругие формы. На других кадрах знаменитость стоит уже спиной на камеру, демонстрируя идеальный вид сзади. Дополняли образ красотки элегантные очки и красивые серьги.
Также знаменитость поделилась снимком, где позирует полубоком, показав на камеру все, чем ее наградила природа.
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«Это слишком горячо», «невозможно смотреть! Такая красота», «это загляденье», «горяча и красива», «первое фото — улет просто», «дикая амазонка! Необузданная», «красота, слов нет!», «ты невероятная красавица, знаешь об этом?», — пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что популярная бразильская модель Жизель Оливейра, которая стала известной после участия в показах Victoria’s Secret, показала, как выглядит в повседневной жизни.
Свежее фото с прогулки в парке Жизель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в серые спортивные штаны и короткий желтый топ. Наряд подчеркнул пышные прелести модели.
Напомним, что яркая Жизель Оливейра поиграла красотой в неприличном костюме: "Спелая клубничка".
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в мини-бикини пошалила на пляже: "Держите челюсти!".
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра разлеглась на полу ради пикантного фото.