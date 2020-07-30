Популярна російська актриса Евеліна Бледанс блиснула бездоганною красою в чудовому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Новий відтінок волосся. Нові кросівки. Новий кіно-проект. Щастя у всьому! Дякую тобі життя!» йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бледанс позує в тісній майці й мінішортах, застигнувши в гарячій позі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ох і Бледанс ох і Красуня», «Евеліні 20 років на вигляд, вогонь», «Круто! Оч красиво!!!», «Я вас дуже поважаю і люблю Виглядаєте супер», «Евеліна прекрасне тіло», «Я тільки побачила шикарні ніжки», «красуня», — пишуть її шанувальники.

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На фото Евеліна позувала в чорному платті, а в руках тримала келих з напоєм. Образ зірка доповнила стильною капелюхом, поки сиділа на краю дивана. Завдяки цьому на фото можна легко оцінити довгі ноги красуні, які не приховав розріз сукні.

На іншому кадрі можна побачити вже сина Евеліни Насіння. Хлопчик сидів за столом і малював машину. Він був у сорочці і шортиках, а на голові були очки. Маша підійшла і подивилася, що малюк робив.

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