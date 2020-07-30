Красуня перевершила сама себе

Онука російського актора Михайла Боярського Катерина побешкетувала на камеру в одному вбранні у сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Хочу в рік», — йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах онука Боярського позує в тісному топі в сітку, який максимально оголює її значні форми шостого розміру. Сама знаменитість при цьому нібито «стріляє» очима під звуки музики.

«Вогонь», «гаряча крихта. Ось так треба запалювати. Обожнюю тебе», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, онука російського актора Михайла Боярського Катерина побешкетувала на камеру, влаштувавши нові спекотні танці.

«Тому що Джастін Тімберлейк мій улюблений танцюрист», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах онука Боярського виконує жаркий танець в крихітних шортах і елегантному топі, який підкреслює її красу шостого розміру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Краща», «як підстрибують. Краса», «крута. Теж так хочу», «Катюша краща», «чарівна», — пишуть вони.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.