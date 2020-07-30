Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про дельфінів

На фото Міла позувала в смугастому плаття з поясом на талії. Красуня доповнила образ пов'язкою і як можна помітити, у зірки було величезне декольте. Кузнєцова без сорому демонструвала свою красу, сидячи біля дельфіна біля басейну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчула себе маленькою дитиною який із захопленням дивився виставу. Дельфіни дивовижні тварини, які дуже схожі на людей! От чесно, пропливаючи поруч у мене від захоплення здіймались волосся на тілі))). Отримала масу позитивних емоцій. Якщо ви приїдете на Арабатську стрілку то обов'язково потрібно сходити", - написала Міла.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудово. Дельфіни - прекрасні і дивовижні тварини", "Дуже хотіла б відвідати дельфінарій . А то дельфінів тільки в море бачила", "Дельфінарій це нереально круто і маса позитивних емоцій", "Ми теж з дітками поїдемо на море і я дуже хочу їх зводити в дельфінарій", "Навіть дельфін в шоці", "На тлі такого гарного бюста і дельфін відчував себе дитиною!", "Ух ти!!!відмінне фото...ну прям як у нас в дельфінарії!!!!респект фотографу".

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