Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера бюста, сверкнула гордостью в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ну наконец-то 😇 море я к тебе еду», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кузнецова позирует в экстремальном купальнике, который, кажется, едва выдерживает роскошные прелести знаменитости. Дополняли образ девушки элегантные серьги и обруч с кошачьими ушками.

«Кровь с молоком», «невероятный вид», «какая роскошная красота! Загляденье», «я не могу насмотреться на это фото», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, показала необъятные прелести в платье с декольте.

«Чёткий взгляд, нервы железные, красивый наряд, мысли полезные, улыбочка стервы, глазки тигрицы ---- должны быть у каждой… мудрой девицы», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кузнецова позирует в платье с экстремальным декольте, эффектно демонстрируя главную гордость.

«Красотень!», «магический вид», «такая горячая и красивая», «выглядишь очень красиво», «вау, а ты красотка», «вот это они огромные у тебя», —пишут ее поклонники.

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте.

Также Politeka сообщала, что украинка с 13 размером бюста едва не растеряла гордость, пока танцевала.