Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, показала необъятные прелести в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чёткий взгляд, нервы железные, красивый наряд, мысли полезные, улыбочка стервы, глазки тигрицы ---- должны быть у каждой… мудрой девицы», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кузнецова позирует в платье с экстремальным декольте, эффектно демонстрируя главную гордость.

«Красотень!», «магический вид», «такая горячая и красивая», «выглядишь очень красиво», «вау, а ты красотка», «вот это они огромные у тебя», —пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, похвасталась своим достоинством

«Так выглядит счастье 💜», - коротко подписала снимок модель.

На фото девушка позирует напротив стадиона «Олимпийский» в Киеве. Мила одета в короткое белое платье, пуговицы которого расстегнуты на груди, обнажая внушительные формы.

Отметим, у фолловеров модели возник вопрос по этому поводу.

«А на пуговицы платье застегнется или нет?» - спросили в комментариях. При этом Кузнецова ответила, что не застегнется.

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте.

Также Politeka сообщала, что украинка с 13 размером бюста едва не растеряла гордость, пока танцевала.