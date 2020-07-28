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Известная модель Мила Кузнецова, которую признали украинкой с самой большой натуральной грудью, показала свою главную гордость крупным планом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео с отдыха. Кузнецова записала себя на камеру, рассказав, как отдыхает на курорте. Она была одета в купальник, который держался при помощи толстых веревочек. Впрочем, он не смог скрыть невероятные размеры красотки. Кроме этого, модель надела шляпку, которая, по ее словам, скрыла ее от дождя.

Мила рассказала, что при любой погоде главное – быть в хорошем настроении.

«День второй – Стрелковое… Кайфушечки», - подписала видео модель.

За час ее видео посмотрели более 2,7 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«А буфера кто спасёт от дождя?», «Ракурс обалденный», «Хорошего вам настроения на весь отдых», «Желаю отличного отдыха и зарядиться энергией для новых проектов», «Я люблю красоту природы», «Безумно красивая», «Молочный завод», «Если б не цыцы, кто бы ты была», «Я без ума от твоей сладкой груди», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова с удовольствием позировала в черном закрытом купальнике. Декольте у звезды выглядело по-королевски.

Напомним, что Мила Кузнецова усадила котика себе на грудь, заставив мужчин краснеть: "Разрыв башки".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова показала дары природы в тесном купальнике: «Кровь с молоком!».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова показала щедрость природы в экстремальном декольте: «Магический вид».