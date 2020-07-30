Популярна українська виконавиця Оля Полякова приголомшила шанувальників пристрасним танцем, який виконала на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на знімках красуня позує в капелюсі, окулярах і одному купальнику, ефектно танцюючи під музику. З-за цього в кадр потрапив розкішний бюст знаменитості. Сама співачка нічого не говорила, а лише рухалася в такт.

А на інших кадрах Полякова позує вже в іншому вбранні, розповідаючи про своїх з дочкою кулінарні досягнення.

«Щойно ми приготували чудесні бургери. Але ми їх вже з'їли, тому можемо показати тільки щасливі посмішки», — зазначила вона.

Звернемо увагу, що шанувальники знаменитості не могли відповісти кумиру або сказати що-небудь, адже кадрами вона поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Оля Полякова вразила фігурою в купальнику

Красуня стояла у себе у дворі на зеленій травичці. З одягу на ній був лише мініатюрний купальник, який підкреслив найсолодші місця співачки. Вона стала на носочки, щоб фігура здавалася ще стрункішою.

Полякова засвітила стрункі ніжки, плоский животик, на якому видно прес, а також пишні груди. Особливу увагу шанувальників залучили невимовної довжини ніжки артистки.

Нагадаємо, що Полякова без краплі сорому задерла мініспідницю і показала, чим зводить з розуму чоловіків: «Тигриця вінницька».

Як повідомляла Politeka, Полякова і Кароль помірялись "м'ячиками" в декольте, гарячі кадри: "Тут і дурневі зрозуміло...".

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