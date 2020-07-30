Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка "Сватів", показала себе і розповіла про почуття
На фото Ганна позувала в майці, а волосся залишила вільними. Красуня закрила очі від задоволення, даруючи тиху усмішку фотографу. Кошмал, як можна помітити, не одягала білизну, а поруч з нею можна побачити ромашки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не можу зупинити почуття", - написала Анна.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Неймовірно мила фотографія і ти", "Напиши мені в Лс. Я тобі люблю", "Натхненна мрійниця", "Дуже ніжна", "Та годі вже спати!", "Шикарна".
Повідомлялося, що Українська актриса Ганна Кошмал з серіалу «Свати» вразила красою на відпочинку.
«Базарьянский гламур», — коротко сказано в повідомленні.
На опублікованому знімку Кошмал позує у відвертому міні під час приїзду в курортне містечко в Одеській області Базарьянка. Доповнювали образ знаменитості елегантні окуляри і накидка на голову. Вид знаменитості став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Раніше ми повідомляли, що українська актриса Ганна Кошмал поділилася ніжним фото.
У себе в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому постала в дуже жіночному і ніжному образі. Кошмал одягла біле прозоре білизну, а зверху накинула чорну кофту.
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