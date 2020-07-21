Украинская актриса Анна Кошмал, которая играет Женьку в сериале «Сваты», подразнила поклонников необычным фото

Как передает Politeka.net, нежные, но одновременно и соблазнительные фото актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка сняла одежду, прикрывшись букетом полевых цветов. Впрочем, прикрыть все не получилось, поэтому Анна засветила лишнее: оголенные плечи, спину и ключицы. Образ дополнил необычный макияж. Красотка сделала красные стрелки, которые придали шарму фото.

За час ее фото оценили более 14 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты бомба», «Женёк, ну какая вы красивая», «Какая Вы леди. Очень нежная», «Какая нежная», «Крутые стрелки», «Анечка, какая ты милая и красивая!!!», «Красавица», «Анна вы просто стали огненной», «Вау, вы как всегда превосходная», «Просто вау», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кошмал поделилась рецептом блинчиков. Она призналась, что очень любит блины на завтрак, но так как актриса вегетарианка, вместо обычного молока она использует для приготовления блинчиков миндальное молоко.

Кроме этого, недавно актриса поделилась фото, на котором сидела на рельсах. Девушка была одета в полосатую футболку и джинсы.

Напомним, что Анна Кошмал очаровала видом в прозрачном белье, кадры нежности: «Просто ангел».

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал в белом платье без белья посветила натуральной красотой: "Муж не ревнует?".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал показала нежную любовь без белья: "аж зажмурилась от удовольствия".