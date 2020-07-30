Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в сміливому образі, розповівши про моду

На фото Настя позувала в шкіряних штанях і коротенькому топі. Штани красуня розстібнула, а руки підняла вгору. Зірка спокусливо вигнулась, показуючи ідеальне тіло. Телеведуча дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок ще більш спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишилося ще кілька чудових знімків. Не можу не викласти цей балдьож. Як вам, до речі, мода і настрої 2000-х??", - написала Настя.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків, включаючи підопічну Потапа Мішель Андраде, і написали коментарі:

"Приголомшлива Настюшка", "Мені б такий актив", "Дуже подобається твій образ, Аля 2000. прям вогонь! Не всім пішло б, до речі. Але тобі все йде", "2000 рік чудово виглядає на тобі", "Йди працювати", "Коли будуть дитячі???", "Найкраща", "А де груди?".

Повідомлялося, що популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з проекту «Орел і Решка» вразила мережа дорогою покупкою.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Івлєєва позує поруч з дорогим суперкаром, прикриваючи обличчя маскою. Ї

Нагадаємо, як виглядала Івлєєва з «Орла і решки» до того, як стати популярною

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