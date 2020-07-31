Курс валют в Україні 31 липня почне жорстко наступ на гривню, яка буде змушена рятуватися втечею

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Так, стодоларова купюра почне торги з того, що ще ближче наблизитися до психологічної позначки: +0,46 грн. До середини минулого дня валюта піднялася ще вище, +0,63 (2769,3), однак національної одиниці вдалося її «заспокоїти» на кілька позицій.

Євро ж навпаки, продовжить неймовірні стрибки. Торги почнуться з +7,74 грн.

Курс валют від Нацрегулятора на 31 липня:

100 доларів 2769,13 грн;

100 євро — 3254,7 грн.

Російський рубль і далі буде «пасти задніх». Його можна буде купити за 0,38 копійок.

До цього ми розповідали, що в українському уряді не сумніваються в майбутніх "стрибки" долара на міжбанку. Нещодавно було проведено засідання чиновників, на якому був затверджений оновлений макроекономічний прогноз на найближчі кілька років.

Документ передбачає, що в обмінниках курс долара до кінця наступного року досягне позначки у 29,1 гривні за один "вічнозелений". До кінця нинішнього року долар коштуватиме українцям 28,8 гривні.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

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