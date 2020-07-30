В Кабинете министров не сомневаются, что курс доллара по отношению к гривне уйдет вверх

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что во время вчерашнего заседания правительство утвердило обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе сказано, что обменный курс доллара в Украине в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Такие цифры были заложены Министерством экономики в проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы, который и рассматривал Кабинет министров на вчерашнем заседании.

По прогнозу профильного министерства, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Украине в 2021 году составит 4,6%, а инфляция будет на уровне 7,3%.

Кроме того, утвержденный вчера Кабинеом министров прогноз предусматривает увеличение "минималки" в 2021-м (в два этапа ‒ до 6 тысяч гривен с начала 2021 года и до 6,5 тысячи гривен с 1 июля), а в 2022 году ‒ до 6700 гривен и до 7176 гривен в 2023 году.

Напомним, ранее мы предупреждали о скачке курса доллара по 30 гривен в Украине.

Эксперты не сомневаются, что ослабление национальной валюте на этой неделе продолжится. Однако, курс доллара будет набирать в цене более плавно, чем в последние полмесяца.

По словам аналитика Александра Охрименко, если НБУ не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то курс доллара может вырасти до 28,5 грн/$. При этом он уверен, что доллар по 30 гривен спровоцирует новую волну инфляции в стране.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

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