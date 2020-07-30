Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титули за найкрасивіші сідниці, показала себе в дуже жаркому образі

На фото Сьюзі позувала в білій прозорій білизні. Красуня практично нічого не прикрила та демонструвала своє тіло перед дзеркалом. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулась, роблячи кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 33 тисячі лайків і написали коментарі:

"Найкраща", "Красива жінка", "Ох, прозора білизна", "Вогонь, чудова малятко", "Привіт Сьюзі, моя прекрасна принцеса", "Завжди так неймовірно, приголомшливо красиво", "чи Можу я вам декілька шорт", "Ти така гарна й мила", "Дуже красива і неймовірна любов".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес похвалилася своєю гордістю.

На новому знімку зображено, як Сьюзі Кортес йде по пішохідному переходу у високих чорних чоботях на шпильці.

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез вразила зухвалим вчинком.

Цього разу вона потішила користувачів мережі відео на якому у всьому красі трусить формами.

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