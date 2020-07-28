Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула роскошной фигурой в необычном купальнике
Как передает Politeka.net, свежее фото звезда сети опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка сфотографировала себя практически во весь рост, засветив свою фигурку во всей красе. Она надела черный купальник необычного дизайна. Грудь и низ модели были прикрыты, а вот живот и значительная часть зоны декольте осталась оголенной.
Модель распустила волосы, что придало особого шарма фото. Особого внимания заслуживают подкачанные ноги фитнес-модели. Для обычной девушки они казались бы слишком огромными, но для фигуры Сьюзи они вполне подходят.
За час пост красотки собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
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Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез, которая выиграла в конкурсе «Мисс Бум Бум», поделилась с поклонниками мини-тренировкой. Она записала короткое видео для популярной молодежной сети ТикТок.
Кроме этого, недавно модель поделилась фото, на котором сидела в частном самолете в одном нижнем белье. Красотка надела белое кружевное белье, а сверху набросила на себя белый мех. Образ дополнили солнцезащитные очки и туфли на высоком каблуке.
Напомним, что Сьюзи Кортез восхитила танцем в мини-шортах: «Как же ты хороша, детка».
Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина".
Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез специально приспустила белье, напряжение растет: "Экзотическая красота".