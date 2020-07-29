Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась фигурой в откровенных образах

Как передает Politeka.net, свежие снимки звезда сети опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На одном из снимков модель позирует в необычном очень открытом купальнике черного цвета. Грудь и низ модели были прикрыты, а вот живот и значительная часть зоны декольте осталась оголенной.

Модель распустила волосы, что придало особого шарма фото. При этом ее лицо прикрыто защитной маской.

В руке Кортес держит мяч.

Особого внимания заслуживают подкачанные ноги фитнес-модели. Для обычной девушки они казались бы слишком огромными, но для фигуры Сьюзи они вполне подходят.

«О боже мой, твоя фигура потрясающая» - восхищаются в комментариях.

На другом фото Кортес позирует в гламурном образе. На ней одето белье синего цвета. Модель сфотографирована в очень пикантной позе. Она лежит на животе, приподняв пышные ягодицы выше головы.

Волосы модели распущены. Образ дополняют массивные серьги и браслет.

"Горячая детка", "Ты выглядишь так горячо и красиво", - пишут в сети.

Напомним, что Сьюзи Кортез восхитила танцем в мини-шортах: «Как же ты хороша, детка».

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез специально приспустила белье, напряжение растет: "Экзотическая красота".