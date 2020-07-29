Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась фигурой в откровенных образах
Как передает Politeka.net, свежие снимки звезда сети опубликовала на своей странице в Инстаграм.
На одном из снимков модель позирует в необычном очень открытом купальнике черного цвета. Грудь и низ модели были прикрыты, а вот живот и значительная часть зоны декольте осталась оголенной.
Модель распустила волосы, что придало особого шарма фото. При этом ее лицо прикрыто защитной маской.
В руке Кортес держит мяч.
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Особого внимания заслуживают подкачанные ноги фитнес-модели. Для обычной девушки они казались бы слишком огромными, но для фигуры Сьюзи они вполне подходят.
«О боже мой, твоя фигура потрясающая» - восхищаются в комментариях.
На другом фото Кортес позирует в гламурном образе. На ней одето белье синего цвета. Модель сфотографирована в очень пикантной позе. Она лежит на животе, приподняв пышные ягодицы выше головы.
Волосы модели распущены. Образ дополняют массивные серьги и браслет.
"Горячая детка", "Ты выглядишь так горячо и красиво", - пишут в сети.
Напомним, что Сьюзи Кортез восхитила танцем в мини-шортах: «Как же ты хороша, детка».
Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина".
Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез специально приспустила белье, напряжение растет: "Экзотическая красота".