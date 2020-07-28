Бразильская модель Сьюзи Кортез, которую признали хозяйкой лучших ягодиц, удивила поклонников безумно откровенным образом

Как сообщает Politeka.net, фото появилось на странице красотки в соцсети "Инстаграм".

Сьюзи Кортез любит похвастаться своим роскошным телом и подбирает для этого самые пикантные наряды. На этот раз она надела комбинированный купальник, который едва спрятал интимные места модели. Розовые полоски ткани слегка прикрыли бюст Сьюзи, который виден во всей красе благодаря удачному ракурсу. Волосы девушки струятся по бокам, никак не ограничивая приятный вид. Образ довершил сверкающий пояс, который Кортез затянула на своей талии.

Пользователи социальной сети оценили новый образ модели и оставили много восторженных комментариев:

"Не двигайся, я иду"; "Женщина-виагра"; "Потрясающе"; "Мне хватит твоих глаз 😇😏"; "Определенно Любимая. Определенно Хороша"; "Вкуснятина"; "Самая красивая женщина в мире для меня 😍😍😍🔥🔥"; "Ты очень красивая, моя дорогая, ты чудесна красотой и телом. Я так восхищаюсь тобой и обожаю твою красоту. Тебе нет равных в красоте твоего тела".

Ранее Сьюзи Кортез показала знойные кадры своей тренировки в спортзале. Она сфотографировалась на лавке для жима рядом с гантелями в наряде, который не скрыл почти ничего. Знаменитость позировала полубоком, из-за чего можно рассмотреть все ее соблазнительные изгибы.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером.

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