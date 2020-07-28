Бразильская модель Сьюзи Кортез, которую признали хозяйкой лучших ягодиц, удивила поклонников безумно откровенным образом

Как сообщает Politeka.net, фото появилось на странице красотки в соцсети "Инстаграм".

Сьюзи Кортез

Сьюзи Кортез любит похвастаться своим роскошным телом и подбирает для этого самые пикантные наряды. На этот раз она надела комбинированный купальник, который едва спрятал интимные места модели. Розовые полоски ткани слегка прикрыли бюст Сьюзи, который виден во всей красе благодаря удачному ракурсу. Волосы девушки струятся по бокам, никак не ограничивая приятный вид. Образ довершил сверкающий пояс, который Кортез затянула на своей талии.

View this post on Instagram

Come and checkout my private platform. I'm sure you are going to love it. https://is.gd/SuzyCortezApp 📸 (Link in my BIO) Muaaaaaa 💋 Feliz Sábado. Ven y acompañame en mi plataforma privada. https://is.gd/SuzyCortezApp

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная»

Загорелая Каменских в черном купальнике пошалила в бассейне: "Затягивает своими..."

Счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема: "Банкомат съедает карту и..."

Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
Показать еще

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on

Пользователи социальной сети оценили новый образ модели и оставили много восторженных комментариев:

"Не двигайся, я иду"; "Женщина-виагра"; "Потрясающе"; "Мне хватит твоих глаз 😇😏"; "Определенно Любимая. Определенно Хороша"; "Вкуснятина"; "Самая красивая женщина в мире для меня 😍😍😍🔥🔥"; "Ты очень красивая, моя дорогая, ты чудесна красотой и телом. Я так восхищаюсь тобой и обожаю твою красоту. Тебе нет равных в красоте твоего тела".

Ранее Сьюзи Кортез показала знойные кадры своей тренировки в спортзале. Она сфотографировалась на лавке для жима рядом с гантелями в наряде, который не скрыл почти ничего. Знаменитость позировала полубоком, из-за чего можно рассмотреть все ее соблазнительные изгибы. 

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером.

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в тесном наряде похвасталась упругостями.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась "титулом" в белье из веревочек.