Відома телеведуча Ольга Бузова показала себе в дивному образі і розповіла про одного

На фото Бузова позувала в коротенькому платті, яке практично не прикрив стегна красуні. На вулиці був вітер, тому наряд додав особливої пікантності знімку. Волосся красуня вирішила зібрати в хвіст, а образ доповнила туфлями. Телеведуча залізла на свого залізного друга - трактора. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я і мій залізний друг", - написала Бузова.

Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", "Доярочка", "Типу Мерилін Монро", "Красуня", "Просто російська душа)))", "Класний трактор", "Прям бачу Поле непахане", "Ольга Ігорівна, ви в Білорусь полетіли?", "Думаю, білі шпильки ще не ступали на цього друга", "ви як завжди чудово виглядаєте. Навіть поряд із залізним другом", "Кому набридла Бузова?", "Ну нарешті ти собі хорошу машину взяла".

Повідомлялося, що 34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова дуже популярна серед молоді.

Під час карантину і кризи, який пішов за ним, Бузова нарвалася на жорстку критику, сфотографувавшись у ванній з вермішеллю.

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