Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показалась в новом летнем образе
Как пишет Politeka.net, она опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На снимке Оля Бузова позирует в холле здания перед стеклянной дверью. Она нарядилась в красный топ, выгодно подчеркнувший ее грудь, а также в черную куртку, которую специально приспустила. Девушка стала полубоком и слегка наклонилась вперед, чтобы показать все прелести своей фигуры. Судя по кадру, знаменитость не надела бюстгальтер.
Для вечернего образа Оля Бузова сделала яркий макияж и надела большие круглые серьги. А чтобы украшения не потерялись в волосах, ведущая стянула их в хвост на затылке.
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"Нервы натянуты ❤️. Меньше, чем через час выход трека", - подписала публикацию артистка.
Пользователи социальной сети оценили внешний вид Ольги Бузовой в комментариях под записью, на этот раз их мнения разделились:
"Ой ты тут не очень"; "Ты лучшая Оленька😻😻😻😍😍😍"; "Выставляет она, а стыдно мне...Так и хочется умыть😍"; "Нереальная... 😍😍😍"; "Красотка, жду, люблю и поддерживаю) ❤💋😘"; "Сама на себя не похожа".
Напомним, Ольга Бузова страстно прижалась к знаменитому красавцу и раскрыла свои чувства: "Я счастлива быть...".
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