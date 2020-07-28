Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показалась в новом летнем образе

Как пишет Politeka.net, она опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимке Оля Бузова позирует в холле здания перед стеклянной дверью. Она нарядилась в красный топ, выгодно подчеркнувший ее грудь, а также в черную куртку, которую специально приспустила. Девушка стала полубоком и слегка наклонилась вперед, чтобы показать все прелести своей фигуры. Судя по кадру, знаменитость не надела бюстгальтер.

Для вечернего образа Оля Бузова сделала яркий макияж и надела большие круглые серьги. А чтобы украшения не потерялись в волосах, ведущая стянула их в хвост на затылке.

"Нервы натянуты ❤️. Меньше, чем через час выход трека", - подписала публикацию артистка.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Ольги Бузовой в комментариях под записью, на этот раз их мнения разделились:

"Ой ты тут не очень"; "Ты лучшая Оленька😻😻😻😍😍😍"; "Выставляет она, а стыдно мне...Так и хочется умыть😍"; "Нереальная... 😍😍😍"; "Красотка, жду, люблю и поддерживаю) ❤💋😘"; "Сама на себя не похожа".

Напомним, Ольга Бузова страстно прижалась к знаменитому красавцу и раскрыла свои чувства: "Я счастлива быть...".

А еще Politeka писала, что Эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что разгоряченная Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает