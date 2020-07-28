34-летняя российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова похвасталась снимком в компании подуг

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

«Однажды вечером», - коротко подписала она снимок.

На снимке Буза позирует рядом с концертным директором, пиарщицей, менеджером Ульяной Почеко, которую все в рэп-тусовке знают как Ульяну Банану, а также российской актрисой театра и кино Натальей Рудовой.

Девушки прижимаются друг к другу и улыбаются.

«Красотки», «Какие красотки», "Три девицы вечеркомсобрались к подруге в дом: полистали каталог, колу пили, коньячок. Разомлели, размечтались, потихоньку разболтались…", «Какие красивые 😍😍», «Три красотки», «Красавицы, класс», «Три сильные характером девочки, девушки, женщины🙌🏻 Спасибо, что питаете энергией нас», «Красавицы ♥️♥️♥️♥️ что тут сказать», «Шикарное фото», «Какие милые», - засыпали комментариями фото в сети.

«Лайк» снимку поставила и певица Лолита Милявская.

Напомним, скандальная Бузова без стыда и штанов повиляла пятой точкой на улице: наряд ничего не скрыл.

Как сообщала Politeka, роскошная Бузова устроила дикие танцы на пляже, Семенович не выдержала: «Мужика себе найди».

Также Politeka писала, что Бузову в черном белье жестко высмеяли после домашнего видео: "У самой торчат..."