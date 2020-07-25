34-летняя российская певица и телеведущая, звезда "Дом-2" Ольга Бузова взорвала сеть жаркими танцами

Как передает Politeka.net, поющая телеведущая повиляла пятой точкой перед камерой под известный музыкальный трек Джаро & Ханза «Королева танцпола», по всей видимости, возомнив себя ею.

Бузова была вызывающе одета в короткое боди, который еле прикрывало ее ягодицы.

«27 июля в 23.59 выходит наш совместный трек #MiraMeBebe 💃❤️ Который я надеюсь войдёт в музыкальную историю ✊🏻 Ждёте? 😍», - написала Ольга в сети.

Всего за каких-то полчаса ролик успели просмотреть свыше полумиллиона раз, а на саму страницу знаменитости подписаны более 21 миллиона людей.

«Неее, не королева БОГИНЯ», «Какая красота!», «Супер»»*, — восхитились подписчики.

До этого, Ольга позировала в микрокостюмчике: топе и юбке черного цвета с синим цветочным орнаментом. Невооруженным взглядом видно, что дерзкая певица не надела нижнего белья, будоража фантазию поклонников пленительными изгибами. Бузова повернулась к камере спиной, томно посмотрев через плечо.

Недавно артистка поменяла имидж: теперь Ольга счастливая обладательница длинной челки.

"Я знаю, что ты хочешь меня к ночи" 😈 #miramebebe ❤️", - подписала этот кадр разгоряченная звезда строчкой из своей новой песни.

Напомним, скандальная Бузова устроила шоу в купальнике у бассейна: "Вот это фигура!".

А еще Politeka писала, что Бузова скопировала Ивлееву и опозорилась новым видео с откровенными образами.