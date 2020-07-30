Известная телеведущая Ольга Бузова показала себя в странном образе и рассказала о друге

На фото Бузова позировала в коротеньком платье, которое практически не прикрыло бедра красотки. На улице был ветер, поэтому наряд добавил особой пикантности снимку. Волосы красотка решила собрать в хвост, а образ дополнила туфлями. Телеведущая залезла на своего железного друга - трактора. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я и мой железный друг", - написала Бузова.

Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Доярочка", "Типа Мэрилин Монро", "Красавица", "Просто русская душа)))", "Классный трактор", "Прям вижу Поле не паханное", "Ольга Игоревна, вы в Беларусь улетели?", "Думаю, белые шпильки еще не ступали на этого друга", "вы как всегда прекрасно выглядите. Даже рядом с железным другом", "Кому надоела Бузова?", "Ну наконец-то ты себе хорошую машину взяла".

Сообщалось, что 34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова очень популярна среди молодежи.

Во время карантина и кризиса, который последовал за ним, Бузова нарвалась на жесткую критику, сфотографировавшись в ванной с вермишелью.

Напомним, дерзкая Оля Бузова ошеломила внешностью без белья

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