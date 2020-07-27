Российская певица Ольга Бузова похвасталась горячим снимком со знаменитым коллегой

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала совместное фото на своей странице в "Инстаграм".

Ольга Бузова встретилась с кумиром 90-х певцом Андреем Григорьевым-Аполлоновым, солистом группы "Иванушки International". Недавно знаменитость отметил 50-летний юбилей, с чем коллега поспешила его поздравить при встрече.

"С днём рождения @apollonov_ag 🌻 Я выросла на твоих песнях, и счастлива быть среди твоих друзей сегодня 🥰❤️ глядя на тебя, можно сказать, что в 50 жизнь только начинается 💫 Спасибо за то, что ты у нас есть 🙏🏻", - написала Ольга Бузова.

На фотографии девушка страстно приобнимает "рыжего из Иванушек", чтобы сделать селфи. Андрей Григорьев-Аполлонов в ответ прижимается почти к самому лицу певицы и томным взглядом смотрит в камеру. Стоит отметить, что на Ольге Бузовой легкое платье с большим V-образным вырезом на груди, а ее спутник надел яркую разноцветную рубашку.

Пользователи социальной сети отреагировали на встречу двух знаменитостей в комментариях:

"Оля, ты как всегда сногсшибательна 🔥🔥👑"; "Какая крутая фотка❤️"; "Ой, какой красивый кадр 😍 платье нравится 🔥"; "Красивые какие 🔥😍😍😍😍😍"; "Какая ты солнечная и красивая 😻😻😻😻"; "Ох, кто не мечтал о рыжем из Иванушек в 90х? Ну, только те, кто планировал свадьбу с Андреем Губиным😂"; "50😳хорошо сохранился Андрюха👍👍👍"; "Он точно замороженный! Прекрасно сохранился❤️".

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