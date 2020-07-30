Дочка відомої український актриси Олени Кравець з «Квартал 95» Маша похвалилася своїм захопленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Марії Кравець.

17-річна Маша Кравець не так давно закінчила, і зараз насолоджується заслуженим відпочинком. Дівчина показала одне з своїх розваг на морі.

«Ще трохи про наш досвід каякинга», - коротко підписала вона фотографії.

На опублікованих кадрах Маша Кравець позує в подругою в каяку посеред моря.

«Я так люблю фотки звідти ❤️», - написав у коментарях ймовірно подруга дівчини. «Я теж», - відповіла Маша Кравець.

Як повідомлялося раніше, Марія Кравець зі своїми друзями відправилася відпочивати в Одесу і тепер ділиться завзятими кадрами звідти.

Вона показувала, як у компанії приятелів щосили розважається на атракціонах. Причому, судячи з усього, справа відбувалося пізно ввечері.

Пізніше вона запостила відео, зняте в дзеркалі заднього виду. На ньому дівчина мчить на машині по нічному місту і знімає, як вітер розвіває волосся. При цьому швидкість машини явно не маленька.

Судячи з інших публікацій Маші, вона з друзями зараз щосили насолоджується відпочинком у курортному місті, не забуваючи проводити час на морі.

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