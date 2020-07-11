Старшая дочь Елены Кравец Маша показала в сети фото с ярким макияжем

17-летняя дочь известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец Мария активно ведет свою страницу в Инстаграм, где выкладывает различные снимки, передает Politeka.net.

В этом году девушка попрощалась со школьной жизнью, но у нее не будет традиционного выпускного бала из-за карантина.

Как и многие подростки в ее годы Маша спешит побыстрее стать взрослой, поэтому часто ярко красится и результаты демонстрирует в своем микроблоге.

Этот снимок не стал исключением. Девушка повертелась перед камерой и видно, что она осталась довольна собой. Видно, что она очень похожа на свою звездную маму.

Ее подписчики не смоги отреагировать на новое фото, так как оно размещено в так называемых «Сториз», где возможности комментировать нет.

Ранее мы писали, что Елена Кравец во время своего интервью рассказала о том, как ее совсем юной дочери живется в дали от родителей, о ее воспитании и общении друг с другом.

«Я не знаю, как она учится: с 7-го класса я не спросила ее об оценках. На выпускной пойду, конечно! Даже если его не будет, мы его сделаем. Я слишком ее люблю, чтобы разговаривать об оценках. С папой так же. Мы поговорили, и я объяснила, почему не стоит следить за успеваемостью, и почему это не коррелирует никак с успехом в жизни, а успех не определяет твое личное счастье, удовлетворение», - рассказывает Елена Кравец.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала свои джунгли.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа.

Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием о юной дочери.