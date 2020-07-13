Публика не устояла от шарма 43-летней украинской юмористки, актрисы из "Квартал 95" и "Женского квартала" Елены Кравец
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц красотки в Инстаграм опубликовали архивный снимок, на котором актриса позирует в царственной позе.
Елена предстала в белом комбинезоне, что сидит на ней идеально, с подобранными наверх волосами и традиционной обворожительной улыбкой.
Кравец удобно уселась в кресло, положив руки на бортики и закинув ногу на ногу - все в ее позе говорит о женственности и силе.
"Солнышко😍😍😍"; "Лучшая!!!❤️"; "😍Согласна👏", - не удержались поклонники артистки.
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Ранее мы сообщали, Елена огорошила выходкой на сцене, в результате которой ее едва не госпитализировали.
«Когда непредсказуемость – твое второе имя», — коротко говорится в сообщении в Инстаграм звезды.
На опубликованных кадрах Кравец во время съемок юмористической передачи пытается доказать своим подопечным, что она такая же непредсказуемая, как и Оля Полякова.
Для этого она достает кабачок и начинает его жевать. В ответ на упреки, юмористка признается, что у нее на них аллергия. Параллельно у нее начинается аллергическая реакция — звезде якобы становится тяжело дышать. В этот момент Кошевой не сдержался и рассмеялся от души.
В зале тут же просят вызвать «скорую». А Кравец, как ни в чем ни бывало, в этот момент признается, что просто разыграла.
Также мы рассказывали, как Кравец похвасталась отдыхом на своем любимом украинском курорте.
«Моя Одесса⚓️, друг мой детства, Уж сколько лет, а ты все та же», – подписала кадры артистка.
Напомним, что улыбчивая Кравец покорила образом в пиджаке на голое тело.
Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла неизвестные факты о зараженной вирусом Зеленской.