Дочь известной украинской актрисы Елены Кравец из "Квартал 95" Маша сменила образ, превратившись в молодую Ани Лорак

Не так давно 17-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно. По словам звезды "Квартала 95", такое решение далось нелегко, но все же она отважилась на такой шаг и отпустила дочь жить самостоятельно.

"Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - признавалась ранее Кравец.

Теперь девушка живет вместе с подругой и радует фанатов стильными фото в Инстаграм. После смены цвет волосы, по мнению поклонников, Маша превратилась в молодую копию Ани Лорак. При этом стройная девушка вызвала лишь позитивныэе эмоции у пользователей Инстаграм новыми фото в простом образе:

Ранее мы писали о том, что бывший возлюбленный Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал скандальные подробности из бурной молодости певицы.

Как известно, очень долгое время Фалеса состоял с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак) в гражданском браке, пока был ее наставником. Также известно, что мужчина был старше певицы на 18 лет. Пара прожила под одной крыше около 9 лет, а познакомился Юрий Фалеса с юной Каролиной, когда ей было всего 13 лет.

Продюсер положил глаз на девочку во время песенного конкурса, когда был членом жюри. В интервью одному изданию он откровенно признался, что между ними была сумасшедшая и взаимно поглощающая любовь. Как он выразился: «Цунами любви!».

«Ани Лорак такая женщина, которой изменять нельзя – ведь это Ани Лорак!», - трепетно рассказал продюсер.

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