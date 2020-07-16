43-летняя актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец взбудоражила соблазнительными изгибами
Как передает Politeka.net, редкое фото красотки появилось на ее фан-страничке в Инстаграм, на котором Елена предстала в черном облегающем платье.
Наряд как нельзя лучше подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив все самые аппетитные места. Кравец обперлась "мягким местом" об стол, повернувшись к камере спиной. Звезда знает, как привлечь внимание публики. Елена дотронулась рукой к волосам, кинув игривый взгляд через плечо.
Пользователи кинулись восторгаться красотой артистки, не скупясь на комплименты.
"Ах, какая....❤️😍"
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"Ну , что, сказать Красотуля!"
"🔥очень красивая женщина❤️"
"Ленчик! вау🎆"
"Красавица не узнать ❤️❤️❤️😍"
Ранее мы сообщали, Кравец изумила сочетанием красного и голубого цветов в наряде. Так, артистка предстала на одном из опубликованных в соцсети снимках, в топе морковно-красного цвета и голубой юбке с кожаным коричневым поясом. Артистка очаровала публику голливудской улыбкой, собрав волосы сзади.
"Волшебная😍😍😍", - так подписано фото.
Кроме того, мы писали, что Кравец сфотографировалась с поклонником, которого случайно встретила на отдыхе. Они стояли спиной к удивительному горному пейзажу. Елена была одета в простую и комфортную одежду, а также солнцезащитные очки. Из-за сильного ветра волосы артистки так и норовили разлететься в разные стороны, поэтому Кравец придерживала их рукой.
«Доброе утро из гор», - говорится в подписи к фото.
Напомним, голубой в сочетании с красным: Елена Кравец из "Квартал 95" на случайном фото сразила красотой.
Как сообщала Politeka, появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.
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