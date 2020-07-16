43-летняя актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец взбудоражила соблазнительными изгибами

Как передает Politeka.net, редкое фото красотки появилось на ее фан-страничке в Инстаграм, на котором Елена предстала в черном облегающем платье.

Наряд как нельзя лучше подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив все самые аппетитные места. Кравец обперлась "мягким местом" об стол, повернувшись к камере спиной. Звезда знает, как привлечь внимание публики. Елена дотронулась рукой к волосам, кинув игривый взгляд через плечо.

Пользователи кинулись восторгаться красотой артистки, не скупясь на комплименты.

"Ах, какая....❤️😍"

"Ну , что, сказать Красотуля!"

"🔥очень красивая женщина❤️"

"Ленчик! вау🎆"

"Красавица не узнать ❤️❤️❤️😍"

Ранее мы сообщали, Кравец изумила сочетанием красного и голубого цветов в наряде. Так, артистка предстала на одном из опубликованных в соцсети снимках, в топе морковно-красного цвета и голубой юбке с кожаным коричневым поясом. Артистка очаровала публику голливудской улыбкой, собрав волосы сзади.

"Волшебная😍😍😍", - так подписано фото.

Кроме того, мы писали, что Кравец сфотографировалась с поклонником, которого случайно встретила на отдыхе. Они стояли спиной к удивительному горному пейзажу. Елена была одета в простую и комфортную одежду, а также солнцезащитные очки. Из-за сильного ветра волосы артистки так и норовили разлететься в разные стороны, поэтому Кравец придерживала их рукой.

«Доброе утро из гор», - говорится в подписи к фото.

Напомним, голубой в сочетании с красным: Елена Кравец из "Квартал 95" на случайном фото сразила красотой.

Как сообщала Politeka, появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.

Также Politeka писала, что неадекватная Кравец из «Квартал 95» поразила выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео