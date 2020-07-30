Алла Пугачова захопила фігурою на пляжі
Як передає Politeka.net знімок Примадонни російської естради та її молодшої доньки Лізи Галкіної з'явилися на фан-сторінці в Instagram.
В Мережі опублікували колаж з двох фото – маленької Лізи і самої Пугачової.
Донька співачки і шоумена сидить у червоно-бнлом купальнику і рожевої хустині. А Пугачова засмагає в чорному цілісному купальнику і шльопанцях. Нігті на ногах у неї нафарбовані бордовим лаком, а нігті на руках прикрашає елегантний френч. Волосся Примадонни зібрані.
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Пугачова в купальнику виглядає стрункою.
Фото активно коментують користувачі Мережі. В коментарях відзначають, що Примадонна виглядає дуже молодо. У той же час деякі сумніваються, що засмагати це хороша ідея.
«Господи, як коник вже. Та й загоряти небезпечно в цьому віці», «Красуні 😍 ось що значить щастя і спокій», «Це Алла??? А де друга половина від Алли???))) Молода мама - вогонь! Клас! Фігура - бомба!», «Дівчата загоряють!», «Аллочка як завжди в образі», «Милі панянки!!», «Фігура супер, здоров'я вам», - пишуть в коментарях.
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