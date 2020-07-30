Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина произвел настоящий фурор, задав вопрос, который волнует многих
Такое видео опубликовал Максим Галкин на своей странице в Instagram.
«Жизненный вопрос😊. Действительно, почему?», - написал звездный отец.
На видео Гарри смотрит мультик «Ну, погоди», а потом обращается с вопросом к отцу.
«Папочка, а почему у волка всегда заяц виноват? Почему? Он же ему ничего не делает», - спрашивает мальчик.
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Отметим, видео вызвало бурную реакцию в Сети. Много кто написал в комментариях, что также задается этим вопросом.
Кроме того, пользователи умиляются внешностью Гарри и отмечают, что он все больше становится похожим на отца.
«У сильного всегда бессильный виноват!», «Тоже с детства мучал этот вопрос», «Всё моё детство меня мучил этот вопрос...», «У слабаков всегда все виноваты», «Ути, персик», «Ну вот почему? 😃Сладкий», «И тут папочка завис», «Какой умный ребенок!», «Максим как он на вас похож», «Жизнь такая 😂», «Гарик, красава. Меня всегда интересовал этот вопрос», «Папа, отвечай😂. Почему?...», «Какой умный мальчик», «Очень умный мальчика, весь в папу», «Золотой ребёнок», «Гаррик молодец», «Очень умный мальчика, весь в папу», «Так стает на папу Макса похож», - пишут в комментариях.
Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".
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