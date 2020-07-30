Алла Пугачева восхитила фигурой на пляже

Как передает Politeka.net снимок Примадонны российской эстрады и ее младшей дочери Лизы Галкиной появились на фан-страничке в Instagram.

В Сети опубликовали коллаж из двух фото – маленькой Лизы и самой Пугачевой.

Дочка певицы и шоумена сидит в красно-бнлом купальнике и розовой косынке. А Пугачева загорает в черном цельном купальнике и шлепанцах. Ногти на ногах у нее накрашены бордовым лаком, а ногти на руках украшает элегантный френч. Волосы Примадонны собраны.

Пугачева в купальнике выглядит стройной.

Фото активно комментируют пользователи Сети. В комментариях отмечают, что Примадонна выглядит очень молодо. В то же время некоторые сомневаются, что загорать это хорошая идея.

«Господи как кузнечик уже. Да и загорать опасно в этом возрасте», «Красотки 😍 вот что значит счастье и спокойствие», «Это Алла??? А где вторая половина от Аллы???))) Молодая мама - огонь! Класс! Фигура- бомба!», «Девушки загорают!», «Аллочка как всегда в образе», «Милые дамочки!!», «Фигура супер, здоровья вам», - пишут в комментариях.

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