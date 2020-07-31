Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95" показала себе і колег по проекту

На фото Лера стояла помаранчевої толстовці. Поруч можна побачити Ольгу Жковцову, яка була в рожевій футболці. По центру розташувалася Настя Оруджова у футболці з пристойним декольте. Поруч показала себе Олександра і Тетяна жовтої і білої футболкках відповідно. На наступному фото вже Лера була тільки з Ольгою і робили селфі в дзеркало. Ще на одному фото Товстолес була в чорній сукні в горошок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Які ж ми прекрасні, хто б що не говорив. Скоро нова програма. Нарешті-то", - написала Лера.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Що тут за раки сабрались ахах", "Ура", "Які Ви всі гарні!".

Раніше ми повідомляли, що модель Лера Товстолес вразила красою в різних вбраннях.

Модель позувала в білому топі, довжина якого дозволила розглянути її пружний животик.

Зверху артистка наділу різні піджаки куртки і так далі, але недоторканими залишилися світлі джинси.

Повідомлялося, що відома українська актриса Лера Товстолес показала себе на репетиції "Квартал 95".

На фото красуня була в джинсових шортах, які тримав білий ремінь і картатому топ без бретелей. Образ Лера доповнила стильними сережками, а зібрала волосся в хвіст. На кадрі Товстолес не дивилася в об'єктив, а відвернулася від камери.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" у вузенькому топі показала себе зі сміливого ракурсу

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