Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о прогулке
На фото девушка позировала в топике, снимая себя снизу. Никитина дополнила образ часами и очками на голове, а сама смотрела в объектив камеры. Благодаря смелому ракурсу можно оценить пышные формы красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пошли погуляем как нибудь?", - предложил фанат Никитиной. Девушка в свою очередь ответила: "В переписке гулять будем?!".
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Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Лучик света".
Сообщалось, что актрисы студии "Квартал 95" Валерия Товстолес и Екатерина Никитина показали жаркий совместный танец.
Даже во время карантина звезды "Женского квартала" встречаются для репетиций. Так Екатерина и Валерия решили вместе устроить знойные летние пляски на камеру. Красотки решили, что вдвоем веселее, и почти синхронно исполнили зажигательный танец, во время которого потрясли выдающимися частями своего тела на радость поклонникам.
Ранее мы писали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала смелый образ и рассказала про свою любовь.
В ролике красотка позировала в шикарном платье на подиуме. Никитина прошлась на каблуках и демонстрировала всю себя.
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