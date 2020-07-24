Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о репетициях

На фото Лера позировала без одежды, сидя спиной к камере. Как можно заметить, Товстолес не надела и лифчика. Волосы красотка собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама закрыла глаза от удовольствия. Звезда умостилась на стуле, позируя для фото. На втором фото уже можно увидеть актрису с коллегой Анастасией Оруджевой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Репетиции Женского Квартала в полном разгаре. Угадайте, с кем у меня будут номера в этот раз и какие образы?", - написала Лера.

Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:

"С Настей?", "Думаю, что Анастасией Оруджевой?", "Красавицы", "Нельзя задавать такие вопросы! Особенно про образы.... такой комментарий в голову пришёл ... Я ужасный человек. А так, да, фотки зачётные".

Ранее мы сообщали, что звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес засветила подтянутое тело в новом дерзком образе.

На снимках Товстолес примерила на себя непринужденный повседневный образ. На ней свободный джинсы с высокой талией, короткий белый топ и стильный пиджак. Для выхода «в город» звезда выбрала удобные кроссовки, собрала волосы в хвост и дополнила свой образ солнцезащитными очками.

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