Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95" показала себя и коллег по проекту

На фото Лера стояла в оранжевой толстовке. Рядом можно увидеть Ольгу Жковцову, которая была в розовой футболке. По центру расположилась Настя Оруджова в футболке с приличным декольте. Рядом показала себя Александра и Татьяна в желтой и белой футболкках соответственно. На следующем фото уже Лера была только с Ольгой и делали селфи в зеркало. Еще на одном фото Товстолес была в черном платье в горошек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какие же мы прекрасные, кто бы что не говорил. Скоро новая программа. Наконец-то", - написала Лера.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Что тут за раки сабрались ахах", "Ура", "Какие Вы все красивые!".

Ранее мы сообщали, что модель Лера Товстолес поразила красотой в разных нарядах.

Модель позировала в белом топе, длина которого позволила рассмотреть ее упругий животик.

Сверху артистка надела разные пиджаки куртки и так далее, но нетронутыми остались светлые джинсы.

Сообщалось, что известная украинская актриса Лера Товстолес показала себя на репетиции "Квартал 95".

На фото красотка была в джинсовых шортах, которые держал белый ремень и клетчатом топе без бретелек. Образ Лера дополнила стильными серьгами, а волосы собрала в хвост. На кадре Товстолес не смотрела в объектив, а отвернулась от камеры.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в узеньком топе показала себя со смелого ракурса

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