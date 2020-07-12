Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес засветила подтянутое тело в новом дерзком образе

Артистка «Женского Квартала» поделилась серией новых фотографий в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Товстолес примерила на себя непринужденный повседневный образ. На ней свободный джинсы с высокой талией, короткий белый топ и стильный пиджак. Для выхода «в город» звезда выбрала удобные кроссовки, собрала волосы в хвост и дополнила свой образ солнцезащитными очками. Из крупных аксессуаров на ней стильная цепочка на шею и большие часы.

Товстолес дерзко позирует на фоне домов, высовывая язык и демонстрируя свою тонкую талию. В подписи к снимкам она предложила своим подписчикам выбрать лучшее фото.

Люди активно комментируют ее публикацию, выбирая наиболее яркое фото.

До этого мы писали, что Лера Товстолес показала, в чем нужно танцевать. Знаменитость выложила драйвовые видео на своей странице в Instagram.

Лера Товстолес устроила жаркие танцы на камеру и поделилась, какая музыка ей зашла этим летом. Она показала сразу несколько образов, в которых удобно делать любые движения и можна вовсю трясти своими выдающимися частями тела.

Так один из нарядов объединил в себе черную бейсболку, леопардовый топ и широкие джинсы. Другой образ состоит из топа-купальника с очень большим вырезом, обтягивающих штанов, солнцезащитных очков и сумки на поясе спереди. Еще один горячий набор - тесный желтый топ, который едва не потеряла в "полете", и джинсовые шорты.

Напомним, звезда "Квартал 95" показала свою красоту экстремально близко, смелые кадры.

Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" без белья чуть не потеряла топ во время танцев.

Также Politeka писала, что яркая блондинка из "Квартал 95" соблазнила невероятной фигурой в белом топике.